Hajipur Train Derailment: बिहार में लहाबोन–सिमुतला स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के 8 वैगन पटरी से उतरे, बहाली कार्य जारी
Hajipur Train Derailment: शनिवार रात 27 दिसंबर को बिहार (Bihar) के हाजीपुर (Hajipur) में एक मालगाड़ी (Goods Train) पटरी से उतर गई. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, 27 दिसंबर को रात 11:25 बजे आसनसोल डिवीजन (Asansol Division) (ईस्टर्न रेलवे) के लहाबोन (Lahabon) और सिमुलतला (Simultala) स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए. इस घटना के कारण सेक्शन की अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया. इस घटना के बारे में बात करते हुए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO ने कहा कि आसनसोल, मधुपुर और झाझा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ATR) टीमों को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया है. CPRO ने आगे कहा, 'बहाली का काम युद्धस्तर पर चल रहा है.'

बताया गया कि सीमेंट से लदी मालगाड़ी अप लाइन पर जसीडीह से झाझा की ओर जा रही थी और अचानक टेलवा बाजार हाल्ट के पास पुल संख्या 676 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे के बाद सभी डिब्बे पुल के पास ही रह गए और इंजन करीब 400 मीटर आगे टेलवा बाजार हाल्ट के पास जाकर रुका. इसके बाद, गाड़ी के चालक और गार्ड ने तत्काल इसकी सूचना सिमुलतला स्टेशन को दी.

बिहार के हाजीपुर में  पटरी से उतरी मालगाड़ी

 

रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के मध्य किलोमीटर 344/05 के पास शनिवार की देर रात एक मालगाड़ी के आठ डब्बे पटरी से उतर गए. इस कारण इस रेलखंड के अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन बाधित हो गए हैं. सूचना मिलते ही आसनसोल, मधुपुर एवं झाझा से एआरटी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे एवं परिचालन पुनर्बहाल करने हेतु युद्धस्तर पर कार्य जारी है. माना जा रहा है कि जल्द ही इस मार्ग पर आवागमन बहाल होने की संभावना है. बताया गया कि इस रेल खंड पर चलने वाली ट्रेनों को विभिन्न मार्गों से चलाया जा रहा है.