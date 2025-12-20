IND vs PAK, U19 Asia Cup 2025 Final, Dubai Weather Report: भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप खिताबी जंग पर मौसम का प्रकोप? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का हाल

आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team, Dubai Weather Report: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 (ACC Men’s U19 Asia Cup) का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर(रविवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सबसे बड़े और हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी. भारत इस मैच में शानदार लय और लगातार जीत के आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, जबकि पाकिस्तान की नजर लीग स्टेज में मिली हार का बदला लेने पर होगी. भारत बनाम पाकिस्तान खेला जाएगा अंडर-19 एशिया कप का खिताबी महामुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारतीय अंडर-19 टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में बेहद प्रभावशाली रहा है. टीम इंडिया इस समय छह मैचों की जीत की लय में है और अब तक अंडर-19 एशिया कप 2025 में अजेय रही है. भारत ने लीग स्टेज में यूएई और पाकिस्तान को हराया, जबकि सेमीफाइनल में श्रीलंका को मात देकर फाइनल में जगह बनाई. बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 20 ओवर में 139 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे बल्लेबाज़ों ने आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच में एरन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को दबाव से बाहर निकाला और फाइनल का टिकट पक्का किया.

दूसरी ओर, पाकिस्तान अंडर-19 टीम भी पूरे टूर्नामेंट में दमदार नजर आई है. उनकी एकमात्र हार भारत के खिलाफ लीग स्टेज में 90 रन से हुई थी. इसके अलावा पाकिस्तान ने हर मुकाबले में विपक्षी टीमों पर दबदबा बनाए रखा. सेमीफाइनल में बारिश से प्रभावित मैच में पाकिस्तान ने पहले गेंदबाज़ी करते हुए बांग्लादेश को सिर्फ 121 रन पर ढेर कर दिया. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने महज़ 16.3 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले में समीर मिन्हास ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि अब्दुल सुभान ने चार विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी.

दुबई का मौसम(Dubai Weather Report)

भारत बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 फाइनल के लिए दुबई में मौसम की स्थिति बेहद अनुकूल रहने वाली है. आने वाले मैच में आसमान आंशिक बादलों से ढका रहेगा, जो क्रिकेट के लिए आदर्श माना जाता है. बारिश की संभावना मात्र 4 प्रतिशत है, जिससे मैच में किसी भी तरह की बाधा आने की पूरी संभावना दूर हो गई है. तापमान लगभग 14-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो युवा खिलाड़ियों के लिए काफी सुहावना और सक्रिय रहने के लिए अनुकूल माना जा सकता है. हवाएं मध्यम गति की होंगी, लेकिन वह खेल को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगी. कुल मिलाकर, यह मौसम दोनों टीमों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा और एक रोमांचक फाइनल मैच के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही हैं.