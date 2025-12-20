IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Preview: भारत बनाम पाकिस्तान खेला जाएगा अंडर-19 एशिया कप का खिताबी महामुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team Match Preview: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 (ACC Men’s U19 Asia Cup) का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर(रविवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सबसे बड़े और हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी. भारत इस मैच में शानदार लय और लगातार जीत के आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, जबकि पाकिस्तान की नजर लीग स्टेज में मिली हार का बदला लेने पर होगी. कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारतीय अंडर-19 टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में बेहद प्रभावशाली रहा है. टीम इंडिया इस समय छह मैचों की जीत की लय में है और अब तक अंडर-19 एशिया कप 2025 में अजेय रही है. भारत ने लीग स्टेज में यूएई और पाकिस्तान को हराया, जबकि सेमीफाइनल में श्रीलंका को मात देकर फाइनल में जगह बनाई. बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 20 ओवर में 139 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे बल्लेबाज़ों ने आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच में एरन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को दबाव से बाहर निकाला और फाइनल का टिकट पक्का किया.

दूसरी ओर, पाकिस्तान अंडर-19 टीम भी पूरे टूर्नामेंट में दमदार नजर आई है. उनकी एकमात्र हार भारत के खिलाफ लीग स्टेज में 90 रन से हुई थी. इसके अलावा पाकिस्तान ने हर मुकाबले में विपक्षी टीमों पर दबदबा बनाए रखा. सेमीफाइनल में बारिश से प्रभावित मैच में पाकिस्तान ने पहले गेंदबाज़ी करते हुए बांग्लादेश को सिर्फ 121 रन पर ढेर कर दिया. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने महज़ 16.3 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले में समीर मिन्हास ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि अब्दुल सुभान ने चार विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी.

अंडर19 वनडे में भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND U19 vs PAK U19 Head To Head Record): भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 के बीच अब तक 32 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. टीम इंडिया ने 21 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 11 मैच में जीत मिली है. अंडर 19 एशिया कप में दोनों टीमों के बीच अबतक 13 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 2 मैच में जीत मिली है. वहीं, एक मैच टाई रहा हैं.

भारत अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल के मुख्य खिलाड़ी (IND U19 vs PAK U19 Key Players To Watch Out): वैभव सूर्यवंशी, अभिज्ञान कुंडू, कनिष्क चौहान, समीर मिन्हास, फरहान यूसुफ, अहमद हुसैन ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन दोनों टीमों की जीत-हार तय कर सकता है.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND U19 vs PAK U19 Mini Battle): वैभव सूर्यवंशी बनाम अहमद हुसैन की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. इसके अलावा समीर मिन्हास और कनिष्क चौहान के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर(रविवार) को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 AM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 10:00 AM को होगा.

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल का लाइव टेलिकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 U19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर देख पाएंगे. फैंस सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 SD और HD, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 SD और HD, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 SD पर मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. वहीं, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीम सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारतीय U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), दीपेश देवेंद्रन, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, आरोन जॉर्ज

पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: समीर मिन्हास, अली रजा, उस्मान खान, नकाब शफीक, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), मोहम्मद सय्याम, दानियाल अली खान, मोहम्मद शायान, अली रजा, अहमद हुसैन