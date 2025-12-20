IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Dream11 Fantasy Prediction: भारत बनाम पाकिस्तान अंडर19 एशिया कप फाइनल में होगी काटें की टक्कर, यहां जानें कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारत U19 टीम(Photo Credit: X/@BCCI)

India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team Dream11 Fantasy Prediction: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 (ACC Men’s U19 Asia Cup) का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर(रविवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सबसे बड़े और हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी. भारत इस मैच में शानदार लय और लगातार जीत के आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, जबकि पाकिस्तान की नजर लीग स्टेज में मिली हार का बदला लेने पर होगी. इस बीच, भारत अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एसीसी पुरुष एशिया कप 2025 फाइनल मैच की ड्रीम11 फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के लिए नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं. भारत बनाम पाकिस्तान खेला जाएगा अंडर-19 एशिया कप का खिताबी महामुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारतीय अंडर-19 टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में बेहद प्रभावशाली रहा है. टीम इंडिया इस समय छह मैचों की जीत की लय में है और अब तक अंडर-19 एशिया कप 2025 में अजेय रही है. भारत ने लीग स्टेज में यूएई और पाकिस्तान को हराया, जबकि सेमीफाइनल में श्रीलंका को मात देकर फाइनल में जगह बनाई. बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 20 ओवर में 139 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे बल्लेबाज़ों ने आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच में एरन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को दबाव से बाहर निकाला और फाइनल का टिकट पक्का किया.

दूसरी ओर, पाकिस्तान अंडर-19 टीम भी पूरे टूर्नामेंट में दमदार नजर आई है. उनकी एकमात्र हार भारत के खिलाफ लीग स्टेज में 90 रन से हुई थी. इसके अलावा पाकिस्तान ने हर मुकाबले में विपक्षी टीमों पर दबदबा बनाए रखा. सेमीफाइनल में बारिश से प्रभावित मैच में पाकिस्तान ने पहले गेंदबाज़ी करते हुए बांग्लादेश को सिर्फ 121 रन पर ढेर कर दिया. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने महज़ 16.3 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले में समीर मिन्हास ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि अब्दुल सुभान ने चार विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी.

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारतीय U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), दीपेश देवेंद्रन, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, आरोन जॉर्ज

पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: समीर मिन्हास, अली रजा, उस्मान खान, नकाब शफीक, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), मोहम्मद सय्याम, दानियाल अली खान, मोहम्मद शायान, अली रजा, अहमद हुसैन

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल के लिए ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- अभिज्ञान कुंडू(IND U19) , मोहम्मद सय्याम (PAK U19) को भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल के लिए ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- वैभव सूर्यवंशी(IND U19), आयुष म्हात्रे(IND U19), आरोन जॉर्ज((IND U19), समीर मिन्हास (PAK U19) को हम अपनी भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते है.

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल के लिए ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- विहान मल्होत्रा(IND U19) , अहमद हुसैन (PAK U19) को भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल के लिए ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- कनिष्क चौहान(IND U19), अली रज़ा (PAK U19), नमन पुष्पक(IND U19) आपकी भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल के लिए ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: अभिज्ञान कुंडू(IND U19), मोहम्मद सय्याम (PAK U19), वैभव सूर्यवंशी(IND U19), आयुष म्हात्रे(IND U19), आरोन जॉर्ज((IND U19), समीर मिन्हास (PAK U19), कनिष्क चौहान(IND U19), अली रज़ा (PAK U19), नमन पुष्पक(IND U19)

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19, अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम के कप्तान के रूप में वैभव सूर्यवंशी (IND U19) जबकि उपकप्तान के रूप में समीर मिन्हास (PAK U19) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.