Bengaluru Shocker: फ्री में पानीपूरी नहीं देने के कारण गुस्साए युवक ने किया हमला, ठेले के मालिक को चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट, बेंगलुरु की घटना से सनसनी

The pani puri vendor was murdered (Credit-Wikimedia Commons)

Bengaluru News: बेंगलुरु (Bengaluru) के ब्यातरायणपुरा (Byatarayanapura) इलाके में एक सड़क किनारे पानीपुरी विक्रेता (Panipuri Vendor) पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया गया, जब उसने मुफ्त में पानीपुरी देने से इनकार कर दिया. यह घटना ब्यातरायणपुरा मेन रोड (Byatarayanapura Main Road) पर गुरुवार रात को हुई.पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक शराब के नशे (Alcohol Intoxication) में था और उसने दुकानदार से बिना पैसे दिए पानीपुरी देने की मांग की.

जब दुकानदार ने अपनी आजीविका का हवाला देते हुए इनकार किया, तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.कहासुनी के दौरान आरोपी अचानक उग्र हो गया और उसने चाकू (Knife) निकालकर दुकानदार के पेट में वार कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि दुकानदार वहीं सड़क पर गिर पड़ा. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.ये भी पढ़े:Murder Attempt Caught on Camera: बेंगलुरु में जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने वाला चालक CCTV में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया हॉस्पिटल

घटना होते ही आसपास मौजूद लोग और राहगीर दुकानदार की मदद के लिए पहुंचे और उसे तुरंत नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल (Government Hospital) में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही बेंगलुरु पुलिस (Bengaluru Police) मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV Footage) व चश्मदीदों के बयान के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.