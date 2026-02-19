Bengaluru Horror: कर्ज के चलते 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या, लकवाग्रस्त पति के सामने 65 लाख का सोना लूटा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

बेंगलोर: कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) के ग्रामीण इलाके नेलमंगला (Nelamangala) में गुरुवार तड़के एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. कर्ज और लूट के लालच में एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला (Elderly Woman) की उनके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी. चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना महिला के लकवाग्रस्त पति के सामने हुई, जो पास के बिस्तर पर लेटे हुए भी अपनी पत्नी को बचाने में पूरी तरह असमर्थ थे. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Kerala Shocker: केरल में प्रशासनिक लापरवाही ने ली जान, इडुक्की में सड़क किनारे खुले गड्ढे में गिरने से 27 वर्षीय युवक की मौत

8 लाख के कर्ज को खत्म करने के लिए की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शिवकुमार (33) ने मृतका से लगभग 8 लाख रुपये का कर्ज लिया था. कर्ज चुकाने के दबाव और आर्थिक तंगी से बचने के लिए उसने महिला को रास्ते से हटाने की साजिश रची. गुरुवार रात करीब 1 बजे जब घर के सभी लोग सो रहे थे, तब आरोपी चुपके से घर में दाखिल हुआ और सोते समय ही बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर दिया.

लकवाग्रस्त पति की आंखों के सामने वारदात

जिस समय यह हत्या हुई, मृतका के पति उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर लेटे हुए थे. वे लकवाग्रस्त (Paralysed) होने के कारण न तो विरोध कर पाए और न ही मदद के लिए चिल्ला सके. पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर की गहन तलाशी ली और लगभग 450 ग्राम सोने के जेवर लूट लिए, जिनकी बाजार में कीमत करीब 65 लाख रुपये आंकी गई है.

सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार

हत्या के बाद आरोपी ने चालाकी दिखाई और शक से बचने के लिए घर के बाहर जमा हुए पड़ोसियों की भीड़ में शामिल हो गया. हालांकि, पुलिस ने नेलमंगला इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों का पता चला. पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, चाकू और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है. यह भी पढ़ें: Bengaluru Shocker: कैब में सोता रह गया 4 साल का मासूम, हाई-टेक तकनीक की मदद से 60 मिनट के भीतर हुआ रेस्क्यू

बुजुर्गों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने शहर में रहने वाले उन बुजुर्गों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो अकेले रहते हैं या घर में बीमार सदस्यों की देखभाल कर रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को घर के अंदर आने न दें.

कर्नाटक पुलिस अब आरोपी के खिलाफ हत्या और डकैती की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.