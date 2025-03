Alia Bhatt Birthday: 'गंगूबाई काठियावाड़ी' से 'आरआरआर' तक, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में और कहां देखें

Alia Bhatt Birthday: बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल आलिया भट्ट 15 मार्च को 32 साल की हो गई हैं. 1993 में मुंबई में जन्मी आलिया, डायरेक्टर महेश भट्ट और एक्ट्रेस सोनी राजदान की बेटी हैं. उन्होंने संघर्ष (1999) में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, लेकिन लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर (2012) थी. अपने 13 साल के करियर में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं और बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी जीता है.

आलिया ने हाईवे, उड़ता पंजाब, डियर ज़िंदगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राज़ी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी और डार्लिंग्स जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया है. उन्होंने हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में भी काम किया. हालांकि, उनकी 2024 में रिलीज हुई जिगरा बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उनके करियर में कई ब्लॉकबस्टर शामिल हैं. आइए, उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी पांच सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि ये कहां स्ट्रीम हो रही हैं.

5. गंगूबाई काठियावाड़ी

Alia Bhatt in Gangubai Kathiawadi

भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 129.10 करोड़

संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया भट्ट ने गंगूबाई का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही थी.

कहां देखें: Netflix

4. गली बॉय

Ranveer Singh and Alia Bhatt in Gully Boy

भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 140.25 करोड़

ज़ोया अख्तर की इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया. फिल्म में विजय राज, सिद्धांत चतुर्वेदी और विजय वर्मा भी अहम भूमिकाओं में थे.

कहां देखें: YouTube (रेंट पर उपलब्ध)

3. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

Ranveer Singh and Alia Bhatt in Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 153.60 करोड़

करण जौहर के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के साथ धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आज़मी भी नजर आए. यह आलिया की हाईएस्ट-ग्रोसिंग फिल्मों में से एक रही.

कहां देखें: Prime Video

2. ब्रह्मास्त्र – पार्ट वन: शिवा

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt in Brahmāstra – Part One: Shiva

भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 257.44 करोड़

अयान मुखर्जी की इस फिल्म में आलिया ने रणबीर कपूर के साथ लीड रोल निभाया. हालांकि, फिल्म का बजट बहुत ज्यादा होने के कारण यह ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकी.

कहां देखें: JioHotstar

1. आरआरआर

Alia Bhatt in RRR

भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 274.31 करोड़

एस.एस. राजामौली की इस मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म में आलिया भट्ट का रोल छोटा था, लेकिन फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी. यह भारत की पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर (बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग) मिला.

कहां देखें: Netflix, JioHotstar, Zee5

आलिया भट्ट ने शादी और मां बनने के बाद भी अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ाया है. वह जल्द ही स्पाई-थ्रिलर अल्फा में नजर आएंगी, जो यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होगी. इसके अलावा, वह संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ भी नजर आएंगी.