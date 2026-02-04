Fact Check: रणबीर, आलिया और विक्की की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का वायरल पोस्टर असली है या नकली? जानें क्या है सच

Viral ‘Love & War’ Poster (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love & War) को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक पोस्टर (Poster) ने तहलका मचा रखा है. इस पोस्टर में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) एक शानदार सीक्विन गाउन में नजर आ रही हैं, जबकि रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) सैन्य वर्दी (मिलिट्री ड्रेस) में उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. प्रशंसकों के बीच इसे लेकर भारी उत्साह है, लेकिन हमारी जांच में इस पोस्टर की सच्चाई कुछ और ही निकली है.

फैक्ट चेक: क्या यह आधिकारिक पोस्टर है?

तकनीकी विश्लेषण और विजुअल जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि वायरल हो रहा यह पोस्टर असली नहीं है. यह पूरी तरह से AI-जनरेटेड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित) है. पोस्टर में कुछ बारीक खामियां हैं जो इसकी हकीकत बयां करती हैं:

एआई की गलतियां: तस्वीर में कलाकारों के हाथों और चेहरे की बनावट में कुछ विसंगतियां (Anatomical Irregularities) देखी जा सकती हैं, जो अक्सर एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरों में होती हैं.

तस्वीर में कलाकारों के हाथों और चेहरे की बनावट में कुछ विसंगतियां (Anatomical Irregularities) देखी जा सकती हैं, जो अक्सर एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरों में होती हैं. आधिकारिक पुष्टि का अभाव: भंसाली प्रोडक्शंस या फिल्म से जुड़े किसी भी कलाकार ने अपने आधिकारिक हैंडल से ऐसा कोई पोस्टर जारी नहीं किया है.

भंसाली प्रोडक्शंस या फिल्म से जुड़े किसी भी कलाकार ने अपने आधिकारिक हैंडल से ऐसा कोई पोस्टर जारी नहीं किया है. फैन-मेड आर्ट: यह पोस्टर किसी प्रशंसक द्वारा एआई टूल्स का उपयोग करके बनाया गया है, जिसे लोग गलती से फिल्म का फर्स्ट लुक समझ रहे हैं.

वायरल ‘लव एंड वॉर’ पोस्टर - पोस्ट देखें

फिल्म ‘लव एंड वॉर’ के बारे में अब तक की जानकारी

भले ही यह पोस्टर नकली हो, लेकिन फिल्म को लेकर उत्साह बिल्कुल असली है। संजय लीला भंसाली की यह फिल्म एक ऐतिहासिक कास्टिंग कूप है, क्योंकि इसमें पहली बार तीन नेशनल अवार्ड विजेता कलाकार— रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल— एक साथ स्क्रीन साझा करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म 1960 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रेम त्रिकोण (Love Triangle) हो सकती है, जो महान फिल्म निर्माता राज कपूर की फिल्म 'संगम' से प्रेरित बताई जा रही है.

रिलीज की तारीख पर बड़ा अपडेट

फिल्म की रिलीज को लेकर फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि पहले इसे मार्च 2026 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव हो सकता है:

2026 या 2027?: फिल्म के भव्य पैमाने और भारी VFX कार्य के कारण, कुछ ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि फिल्म 2027 की शुरुआत (गणतंत्र दिवस या वैलेंटाइन डे) तक खिसक सकती है.

फिल्म के भव्य पैमाने और भारी VFX कार्य के कारण, कुछ ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि फिल्म 2027 की शुरुआत (गणतंत्र दिवस या वैलेंटाइन डे) तक खिसक सकती है. टकराव से बचाव: रणबीर कपूर की एक और बड़ी फिल्म 'रामायण' भी नवंबर 2026 के आसपास रिलीज होने वाली है. ऐसे में मेकर्स दोनों बड़ी फिल्मों के बीच पर्याप्त अंतर रखना चाहते हैं.

फिलहाल ‘लव एंड वॉर’ का कोई भी आधिकारिक पोस्टर या टीजर जारी नहीं किया गया है. प्रशंसकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल प्रोडक्शन हाउस के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें.