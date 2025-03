BREAKING: इराक में ISIS के भगोड़े आतंकी का खात्मा, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम

वॉशिंगटन/बगदाद. इराक में ISIS के एक भगोड़े नेता को अमेरिकी सेना ने मार गिराया. यह कार्रवाई इराकी सरकार और कुर्द क्षेत्रीय सरकार के सहयोग से की गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन की सफलता की घोषणा करते हुए कहा, "हमारे बहादुर सैनिकों ने इस कुख्यात आतंकी का पीछा कर उसका खात्मा कर दिया. उसकी दयनीय जिंदगी का अंत कर दिया गया."

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई को "Peace Through Strength" यानी "शक्ति के माध्यम से शांति" का उदाहरण बताया. यह बयान दर्शाता है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ अपने आक्रामक रुख को जारी रखे हुए है. इससे पहले भी अमेरिका ने ISIS के कई शीर्ष आतंकियों को निशाना बनाया है, जिसमें अक्टूबर 2019 में ISIS सरगना अबू बकर अल-बगदादी का खात्मा भी शामिल था.

"Today the fugitive leader of ISIS in Iraq was killed. He was relentlessly hunted down by our intrepid warfighters. His miserable life was terminated, along with another member of ISIS, in coordination with the Iraqi Government and the Kurdish Regional Government. PEACE THROUGH… pic.twitter.com/gB68jMpd64

— President Donald J. Trump (@POTUS) March 15, 2025