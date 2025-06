Axiom 04 Mission Postponed: स्पेसएक्स का एक्सिओम 04 मिशन फिर टला, रॉकेट में तकनीकी खराबी के चलते फैसला; भारत के गगनयात्री शुभांशु शुक्ला भी भरने वाले थे उड़ान

Axiom 04 Mission Postponed Again: भारत के पहले गगनयात्री को लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए उड़ान भरने वाला Axiom-04 मिशन अब कुछ और दिन इंतजार करवाएगा. स्पेसएक्स के इस बहुप्रतीक्षित मिशन को तकनीकी खामी की वजह से टाल दिया गया है. लॉन्च से कुछ घंटे पहले ही फाल्कन-9 रॉकेट के प्रोपल्शन बे में लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) लीक होने का पता चला, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से मिशन को स्थगित करने का फैसला लिया गया. मंगलवार को यह मिशन लॉन्च होना था. अब कोई नई तारीख घोषित नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन देरी का सामना करना पड़ सकता है.

भारत की ओर से मिशन में शामिल हो रहे पायलट शुभांशु शुक्ला को लेकर देशवासियों में खासा उत्साह था, क्योंकि वे पहले भारतीय गगनयात्री बन सकते हैं. जो व्यावसायिक अंतरिक्ष मिशन के तहत ISS जाएंगे.

Postponement of Axiom 04 mission slated for launch on 11th June 2025 for sending first Indian Gaganyatri to ISS.

As part of launch vehicle preparation to validate the performance of booster stage of Falcon 9 launch vehicle, seven second of hot test was carried out on the launch…

— ISRO (@isro) June 11, 2025