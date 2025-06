IRE vs WI 1st T20I 2025 Live Streaming in India: पहले टी20 में आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

आयरलैंड बनाम वेस्ट इंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Ireland National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Live Telecast: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला 12 जून 2025 को बेलफास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जाएगा. यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, जहां एक ओर आयरलैंड घरेलू हालात का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, वहीं वेस्टइंडीज बीते इंग्लैंड दौरे की 0-3 की हार को भुलाकर नए सिरे से वापसी करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर बनाए 43 रन, ऑस्ट्रेलिया अभी भी 169 रनों से आगे, यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

हाल ही में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ को 1-1 से ड्रॉ किया था, जिससे उन्हें इस टी20 मुकाबले में आत्मविश्वास मिलेगा. वहीं वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने आखिरी टी20I सीरीज़ में बुरी तरह हार का सामना कर चुकी है, ऐसे में यह दौरा उनके लिए प्रतिष्ठा की वापसी का मौका हो सकता है.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20I 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज़ का पहला मुकाबला 12 जून 2025 को बेलफास्ट (Belfast) स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जाएगा. यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा, जबकि भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे किया जाएगा.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20I 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में कहां देखें?

भारतीय दर्शकों को यह जानकर निराशा हो सकती है कि आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20 मुकाबला किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. यानी इस मैच का सीधा प्रसारण भारतीय टेलीविज़न पर उपलब्ध नहीं होगा.

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20I 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो मासिक और वार्षिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त Airtel और Jio यूज़र्स के लिए ओटीटी प्ले (OTT Play) जैसे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, जहां से वे FanCode की सामग्री को मुफ्त या विशेष प्लान्स के तहत देख सकते हैं. फैंस मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.