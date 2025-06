Amitabh Bachchan Shloka: बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे हिंदू श्लोकों का पाठ करते नजर आ रहे हैं. 13 मिनट से ज्यादा लंबे इस वीडियो में वे सफेद वस्त्रों में, काले बैकग्राउंड के सामने बैठे हैं, जो उनकी आध्यात्मिकता और एकाग्रता को दर्शाता है. वीडियो में लक्ष्मी, गौरी और कृष्ण जैसे देवताओं के मंत्रों का जाप शामिल है. यह वीडियो न सिर्फ उनकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव दिखाता है, बल्कि आधुनिक समय में पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने का भी प्रयास है.

फैंस और फॉलोअर्स ने इस वीडियो को खूब पसंद किया, जो उनके दिलों में आध्यात्मिकता की भावना जगाता है.

ये भी पढें: मायानगरी को छोड़ क्यों गांव में बस गए Nana Patekar, अभिनेता ने अमिताभ बच्चन को बताई वजह

T 5408 - .. the heart desires .. the mind reverberates .. the soul gives voice ..

- Shlok recital by Amitabh Bachchan pic.twitter.com/QEdLuvRpRG

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 11, 2025