भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव ने नाग पंचमी के शुभ अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया. उमेश यादव ने सावन माह के दौरान चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के तहत यह पावन दर्शन और आरती संपन्न की. उन्होंने स्वयं मीडिया से बातचीत में कहा, “मेरा बाबा से अलग ही जुड़ाव है. आज नाग पंचमी है, यह बहुत शुभ दिन है. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हमें इस दिन बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। ऐसा कहते हैं कि बाबा जब बुलाते हैं, तभी यहां आ सकते हैं”

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh | Cricketer Umesh Yadav attends Bhasma Aarti at Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple on the occasion of Nag Panchami. pic.twitter.com/fqUzQgJFfP

— ANI (@ANI) July 29, 2025