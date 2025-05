मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास एक गांव में एक खौफनाक घटना हुई, जिसमें 18 मई को घरेलू विवाद के बाद 13 वर्षीय मधु नाम की लड़की की उसकी सौतेली माँ संगीता ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी. उसके पिता बालू पंवार घर लौटे तो उसे मृत पाया और कथित तौर पर सबूत मिटाकर और उसके शव का अंतिम संस्कार करके हत्या को छिपाने में मदद की. हालांकि, गांव के बच्चों ने अंतिम संस्कार के दौरान मधु की गर्दन पर चोट के निशान फिल्माए. दो दिन बाद वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पूछताछ के बाद सौतेली माँ और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया. यह भी पढ़ें: Meerut Hospital Video: प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय ने की नर्स के साथ दुष्कर्म की कोशिश, मेरठ का वीडियो आया सामने

Ujjain, Madhya Pradesh: A 10-year-old girl was murdered in Ratankhedi village, allegedly strangled by her stepmother, Sangeeta Bai. The father, Balaram Panwar, is accused of secretly cremating the girl to hide evidence. Village children’s video footage helped police uncover the… pic.twitter.com/AKu3FQn5Cp

