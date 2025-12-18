Ghaziabad Horror: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके की एक पॉश सोसाइटी, औरा चिमेरा (Aura Chimera) में रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या का मामला प्रकाश में आया है. यहाँ एक किराएदार पति-पत्नी ने मिलकर अपनी ही मकान मालकिन की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उसे एक सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया. पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

किराये को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, हत्या की मुख्य वजह बकाया किराया थी. आरोपी दंपत्ति पिछले 5-6 महीनों से फ्लैट का किराया नहीं दे रहे थे. जब मकान मालकिन उनसे बकाया पैसे मांगने के लिए उनके फ्लैट पर पहुंची, तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि पति-पत्नी ने मिलकर महिला पर हमला कर दिया.

इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर जो किया है उसे सुन आपका रूह कांप जाएगा ये पति पत्नी गाजियाबाद के एक मकान में किराए पर रहते थे, 6 महीने से मकान का किराया नहीं दिया था. हर बार किराया देने के नाम पर टाल मटोल करते थे. लेकिन एक दिन महिला मकान मालिक किराए के लिए भड़क गई. फिर इस दंपति ने… pic.twitter.com/bhicSymmZh — Priya singh (@priyarajputlive) December 18, 2025

