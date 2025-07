Sawan Ka Dusra Somwar: पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की जा गई. इस दौरान भक्तों की काफी भीड़ देखी गई. सावन के दूसरे सोमवार को देश के कोने कोने के मंदिरों में भोलेनाथ को जल्द चढ़ाया गया. वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व भूषण मिश्र सावन के दूसरे सोमवार को पूजा-अर्चना के लिए मंदिर के बाहर कतार में खड़े श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की. यह भी पढ़ें: Prayagraj Bade Hanuman Mandir: प्रयागराज में गंगा-यमुना ने किए बड़े हनुमान जी के दर्शन, गर्भगृह तक पहुंचा पवित्र जल; देखें मनमोहक VIDEO

उजैन में हुई भस्म आरती

#WATCH | Bhasma Aarti being performed at Ujjain's Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/FgQhVsGDMB — ANI (@ANI) July 21, 2025

श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा

#WATCH | Varanasi | CEO of Kashi Vishwanath Temple, Vishwa Bhushan Mishra showers flower petals on the devotees waiting in line outside the temple, to offer prayers on the second Monday of the holy month of Sawan. Source: Kashi Vishwanath Temple Trust pic.twitter.com/aecahw3xxj — ANI (@ANI) July 21, 2025

सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता

#WATCH | Assam: Devotees in large numbers gather at Guwahati's Sukreshwar Temple to offer prayers on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/mvER5lJZ3I — ANI (@ANI) July 21, 2025

झारखंड के देवघर में भक्तों की भीड़

#WATCH | Deoghar, Jharkhand: A large number of devotees visit and offer prayers at the Baba Baidyanath Temple on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/7sjofmXYv3 — ANI (@ANI) July 21, 2025

जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Devotees offer prayers at the Jharkhand Mahadev Temple on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/GGt0WaRsC9 — ANI (@ANI) July 21, 2025

गोरखपुर, में सावन के दूसरे सोमवार को मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हुए.

#WATCH | Gorakhpur, Uttar Pradesh: Devotees offer prayers at the Mukteshwar Nath Temple on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/nyPWZahjM4 — ANI (@ANI) July 21, 2025

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु कामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करने पहुंचे

#WATCH Moradabad, Uttar Pradesh: A large number of devotees visit and offer prayers at the Kameshwar Mahadev temple on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/TnfLIBBiaM — ANI (@ANI) July 21, 2025

वाराणसी, उत्तर प्रदेश: सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार को पूजा-अर्चना के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखि गई

#WATCH | Varanasi, UP: Long queues of devotees formed outside the Kashi Vishwanath Temple, as they await their turn to offer prayers on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/MhiUqbt71u — ANI (@ANI) July 21, 2025

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार को पूजा-अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मनकामेश्वर मंदिर में एकत्रित हुए

#WATCH | Prayagraj, UP: Devotees in large numbers gather at Mankaameshwar Temple to offer prayers on the second Monday of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/d8Oc1LfLOP — ANI (@ANI) July 21, 2025

