Bilaspur-Bikaner Express Caught Fire: मध्यप्रदेश के उज्जैन के पास चलती ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया. बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस (20846) के जनरेटर डिब्बे में अचानक आग लग गई. हादसा तराना रोड स्टेशन के पास हुआ. आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा. ग्रामीणों और रेलवे कर्मचारियों ने मिलकर आग बुझाने में मदद की. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

फिलहाल आग वाले डिब्बे को अलग कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है.

VIDEO | Ujjain: Reports of two coaches of the Bilaspur-bound train caught fire earlier today.

