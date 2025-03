US Airstrike in Somalia: सोमालिया में ISIS के ठिकानों पर कहर बनकर टूटा अमेरिका, हवाई हमले में कई आतंकी ढेर

मोगादिशु, 30 मार्च 2025: अमेरिका अफ्रीका कमान (AFRICOM) ने सोमालिया की संघीय सरकार के साथ समन्वय कर 29 मार्च को पूर्वोत्तर सोमालिया में आईएसआईएस (ISIS) के ठिकानों पर हवाई हमला किया. इस हमले में कई आईएसआईएस-सोमालिया आतंकवादी मारे गए, जबकि किसी नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं है.

यह हवाई हमला बोसासो, पुंटलैंड के दक्षिण-पूर्व में किया गया. प्रारंभिक आकलन के अनुसार, इस हमले में आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ है.

अमेरिकी सेना के अनुसार, आईएसआईएस-सोमालिया ने अमेरिका और उसके साझेदार बलों पर हमला करने की क्षमता और मंशा दोनों साबित की है. यह आतंकी गुट अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है.

