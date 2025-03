Holi 2025: आज यानी 14 मार्च को रंगों का त्योहार होली देश में धूम से मनाया जा रहा है. इस बीच इंडिया मास्टर्स के खिलाड़ी एक-दूसरे के साथ रंगों के त्योहार का जश्न मनाते नजर आए. सचिन तेंदुलकर शरारती अंदाज में युवराज सिंह और अंबाती रायुडू जैसे खिलाड़ियों पर रंग डाल रहे थे. बता दें की 13 मार्च को युवराज सिंह की शानदार पारी की बदौलत इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 के फाइनल में जगह बनाई. वहीं दूसरा सेमीफाइनल वेस्टइंडीज मास्टर्स और श्रीलंका मास्टर्स के बीच आज खेला जाएगा.

Holi fun with my @imlt20official teammates, from blue jerseys to colourful moments, this is how we say, “Happy Holi!” 💙 pic.twitter.com/uhYBZvptVT

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 14, 2025