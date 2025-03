Dagdusheth Halwai Ganpati Temple: पुणे के दगडू शेठ गणपति मंदिर को 2 हजार किलो काले और हरे अंगूरों से सजाया, सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने (Watch Video)

Dagdusheth Halwai Ganpati Temple: होली के अवसर पर शुक्रवार को पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में अंगूर महोत्सव मनाया गया.मंदिर को नासिक के सह्याद्रि फार्म द्वारा आपूर्ति किये गए दो हजार किलो रसायन मुक्त अंगूरों से सजाया गया था.अंगूर महोत्सव मंदिर का वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे उत्साहपूर्वक मनाया जाता है.

हर साल मंदिर परिसर को 2,000 किलो काले और हरे अंगूरों से सजाया जाता है, जो भक्तों के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा होता है. इस दौरान एक वीडियो सामने आया है. जिसमें मंदिर काफी खुबसूरत दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Dagdusheth Temple Pune: 2 हजार किलों अंगूरों से सजाया गया दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर -Video

दगडू शेठ गणपति मंदिर को अंगूरों से सजाया

The sanctum and assembly hall of Shrimant Dagdusheth Halwai Ganpati Temple were beautifully adorned with 2,000 kg of organically grown, export-quality black and green grapes from Sahyadri Farms, Nashik, as part of the annual Grapes Festival. Organised by the Shrimant Dagdusheth… pic.twitter.com/IEMGoiWfJ9

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) March 14, 2025