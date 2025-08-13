'ऑपरेशन सिंदूर' के हीरो: सेना की मदद करने वाले गुजरात के सरपंच को लाल किले से आया बुलावा, स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल

गुजरात के जलोया गांव के सरपंच ठाणाभाई डोडिया (Photo : X/ANI)

गुजरात के बनासकांठा जिले के एक सरपंच (Sarpanch Thanabhai Dodia) को इस साल दिल्ली में होने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया है. जलोया गांव के सरपंच, ठाणाभाई डोडिया, को यह सम्मान उनके गांव द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सेना की मदद करने के लिए मिला है.

क्या है पूरा मामला?

ठाणाभाई डोडिया का गांव जलोया, भारत-पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है. कुछ समय पहले जब 'ऑपरेशन सिंदूर' चल रहा था, तब सेना को मदद की ज़रूरत पड़ी थी. उस मुश्किल समय में जलोया गांव के लोग आगे आए और उन्होंने सेना को अपनी मशीनें और मज़दूर मुहैया कराए.

इसी बहादुरी और देश सेवा की भावना को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने सरपंच ठाणाभाई डोडिया को दिल्ली के लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे.

सरपंच ने जताया आभार

इस निमंत्रण से सरपंच ठाणाभाई डोडिया बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, "मुझे 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम के लिए खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया है. मैं भारत सरकार और गुजरात सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद यह पहला मौका है जब सीमा के आखिरी गांव के सरपंच को इतना बड़ा सम्मान मिला है."

उन्होंने आगे बताया, "जब सेना को मशीनों की ज़रूरत पड़ी, तो हमने दीं, और जब मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे गांव के लोग मदद के लिए खड़े हो गए. इसी बात को ध्यान में रखकर हमें यह न्योता मिला है. मोदी जी ने सीमा के आखिरी गांव के सरपंच को यह मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं."

सरपंच ने यह भी कहा कि उनके गांव का सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ बहुत अच्छा तालमेल है. वे कहते हैं, "हम साथ बैठकर योजना बनाते हैं और मिलकर काम करते हैं. गांव वालों ने हमेशा BSF की मदद की है और BSF ने भी हमारी बहुत मदद की है."

गुजरात में भी मन रहा है आज़ादी का जश्न

इस बीच, गुजरात सरकार महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर में स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल झंडा फहराएंगे.

हर घर तिरंगा अभियान

उधर, पूरे देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान भी ज़ोरों पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि भारतीयों में देशभक्ति की भावना कितनी गहरी है. उन्होंने लोगों से Harghartiranga.com पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते रहने की अपील की है. यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा.