Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, बोले- 'आज का भारत सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करता'
नई दिल्ली, 28 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को 'मन की बात' (Mann Ki Baat) के 129वें एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की तारीफ करते हुए कहा कि 'आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता.' अपने रेडियो शो में देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश भर से देश के प्रति  'प्यार और भक्ति' की तस्वीरें सामने आईं. 2025 में देश की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, '2025 ने कई ऐसे पल दिए, जिन्होंने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया. राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खेल तक, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक, भारत ने अपनी छाप छोड़ी है.' यह भी पढ़ें: Veer Bal Diwas 2025: 'वीर बाल दिवस' पर पीएम मोदी का 'Gen Z' और 'Alpha' को संदेश, बोले- 'आपकी पीढ़ी हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी'

उन्होंने आगे कहा, 'इस साल, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया. दुनिया ने साफ देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत माता के प्रति प्यार और भक्ति की तस्वीरें देश के हर कोने से सामने आईं. लोगों ने अपनी भावनाओं को अपने-अपने तरीके से व्यक्त किया.' भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाते हुए नौ बड़े आतंकी लॉन्चपैड को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, जिससे 7 मई से 10 मई तक चार दिन तक लड़ाई चली. इस भारी नुकसान से परेशान होकर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) ने भारतीय DGMO को फोन किया, और दोनों के बीच यह तय हुआ कि 10 मई को दोनों तरफ से ज़मीन, हवा और समुद्र में सभी फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोक दिए जाएंगे। PM मोदी ने कहा कि राष्ट्र के प्रति यही भावना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर भी देखने को मिली. यह भी पढ़ें: PM Modi आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता, ‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’ है मुख्य विषय

उन्होंने कहा, 'यही भावना तब भी देखने को मिली जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए. मैंने आपसे #VandeMataram150 के साथ अपने मैसेज और सुझाव भेजने का आग्रह किया था. देशवासियों ने इस अभियान में पूरे उत्साह से हिस्सा लिया.' इससे पहले 7 नवंबर को PM मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया था. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक यादगार डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में एक पोर्टल भी लॉन्च किया था.