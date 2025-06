Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2025 Final Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता मिल गया हैं. आईपीएल 2025 (IPL 2025) का फाइनल मुकाबला 03 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पंजाब किंग्स को छह रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2025 के टाइटल पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पहली पारी आईपीएल का खिताब जीता हैं. दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की एक बार फिर निराशा हाथ लगी हैं. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे थे. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर थीं. इस बीच आरसीबी के पूर्व मालिक विजय माल्या ने ट्वीट कर आरसीबी को बधाई दी हैं.

आरसीबी की जीत पर विजय माल्या ने दी बधाई:

RCB are IPL Champions finally after 18 years. Superb campaign right through the 2025 tournament. A well balanced team Playing Bold with outstanding coaching and support staff. Many congratulations ! Ee sala cup namde !!

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) June 3, 2025