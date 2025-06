Nushrratt Bharuccha Hot Look: वॉटरफॉल के बीच भीगे बदन में नुसरत भरूचा ने कराया बोल्ड फोटोशूट, इंटरनेट पर मचाया तहलका (View Pics)

Nushrratt Bharuccha (Photo Credits: Instagram)

Nushrratt Bharuccha Hot Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा अपने स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं. इस बार उन्होंने एक ऐसा फोटोशूट कराया है जिसने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है. नुसरत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वॉटरफॉल के बीच भीगे हुए लुक में कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह ब्राउन कटआउट आउटफिट में बेहद सिज़लिंग अवतार में नजर आ रही हैं. नुसरत ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “Savour, Don’t Snack! 🍫🌶️” और साथ ही अपने स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर को टैग किया है. वॉटर इफेक्ट्स, ग्लॉसी मेकअप और गीले बालों में नुसरत का यह ग्लैमरस लुक किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा. फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई उनकी इस अदा का दीवाना हो गया है.

एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूज़र ने लिखा, “This is my favourite photoshoot ever... love love love everything about this,” तो किसी ने उन्हें “OMG 🔥🔥🔥” कहकर उनकी तारीफ की.

नुसरत भरूचा की हॉट तस्वीरें:

नुसरत भरूचा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक दमदार एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर की दुनिया की भी चमकदार स्टार हैं. उनका यह बोल्ड अंदाज़ अब इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.