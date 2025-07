Nushrratt Bharuccha Bold Look: डीप रेड ड्रेस में नुसरत भरुचा का हॉट अवतार, इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टनिंग तस्वीरें (View Pics)

Nushrratt Bharuccha (Photo Credits: Instagram)

Nushrratt Bharuccha Bold Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरुचा ने एक बार फिर अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज़ से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है. हाल ही में नुसरत ने अपने इंस्टाग्राम पर डीप रेड स्ट्रैपलेस ड्रेस में कुछ बेहद स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ झलकता है. इस लुक को उन्होंने कैप्शन दिया, “Construction Couture: Built different, brick by brick!” फोटोज में उनके बैकग्राउंड में जलती हुई स्पार्कल्स और उनके रेड लिप्स लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं.फैंस और सेलेब्रिटीज़ दोनों ने उनकी पोस्ट पर प्यार बरसाया. किसी ने उन्हें ‘स्टनिंग’ कहा तो किसी ने ‘फैशन क्वीन’. पोस्ट पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं, जो उनके फैंस की दीवानगी को बयां करते हैं.

नुसरत का ये ग्लैमरस अवतार इस बात का सबूत है कि वह न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, बल्कि फैशन आइकन भी हैं. उनका स्टाइल हर बार फैंस के दिल जीत लेता है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि नुसरत अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में और किन-किन लुक्स से फैंस को चौंकाती हैं.

नुसरत भरुचा का बोल्ड अंदाज़:

View this post on Instagram A post shared by Nushrratt Bharuccha (@nushrrattbharuccha)

नुसरत भरुचा की इन तस्वीरों ने फैशन इंडस्ट्री में भी चर्चा बटोरी है. उनकी ड्रेस का यूनिक कट और डीप नेकलाइन उनके लुक को और भी ग्लैमरस बनाता है, वहीं मिनिमल ज्वेलरी और ओपन हेयरस्टाइल ने इस लुक को कंप्लीट किया है. फोटोशूट की शानदार लाइटिंग और बैकग्राउंड इफेक्ट्स ने तस्वीरों में चार चांद लगा दिए हैं. नुसरत का ये कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन साबित करता है कि वह सिर्फ रेड कार्पेट पर ही नहीं, बल्कि कैमरे के सामने भी बेजोड़ अंदाज से छा जाने का हुनर रखती हैं. यही वजह है कि उनके फैन्स बेसब्री से उनके हर नए लुक और प्रोजेक्ट का इंतजार करते रहते हैं.