Fact Check: अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने पत्नी Usha Vance को दिया तलाक? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फेक दावा, जानें असली सच्चाई

JD Vance-Usha Vance Divorce Fact Check: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) और उनकी पत्नी उषा वेंस (Usha Vance) को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर तलाक की अफवाहें जोरों पर हैं. मामला तब और बढ़ गया जब JD Vance ने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में हुए 'Turning Point USA' इवेंट के दौरान अपनी पत्नी और धर्म को लेकर एक बयान दिया. उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी उषा, जो हिंदू हैं, एक दिन ईसाई धर्म को अपनाएं. बस इसी बयान के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई.

जेडी वेंस-उषा वेंस के तलाक की अफवाहें क्यों उड़ीं?

JD Vance ने कहा, "ज्यादातर रविवार को मेरी पत्नी मेरे साथ चर्च जाती हैं. मैंने उनसे भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि वो भी उसी विश्वास से जुड़ें जिससे मैं जुड़ा हूं. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करतीं, तो भी ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं है. क्योंकि भगवान ने हर किसी को अपनी इच्छा चुनने की आजादी दी है."

इसी बीच JD Vance और Erica Kirk (Charlie Kirk की विधवा पत्नी) की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनमें दोनों को गले लगते हुए देखा गया. इन तस्वीरों ने अफवाहों को और हवा दे दी.

पूरी तरह झूठा साबित हुआ दावा

लेखिका Shannon Watts ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में दावा किया कि JD Vance ने अपनी पत्नी उषा से तलाक लेने की घोषणा कर दी है और 2026 के अंत तक एरिका किर्क से शादी करने वाले हैं. हालांकि, ये दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ. किसी भी विश्वसनीय मीडिया संस्था ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, और न ही व्हाइट हाउस या JD Vance की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा की गई है.

JD Vance ने खुद किया क्लियर

JD Vance ने खुद इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक शानदार पत्नी मिली है. मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होंगी. हम दोनों साथ मिलकर देश की सेवा करते रहेंगे."

इस बयान के बाद कई यूजर्स ने JD Vance का समर्थन किया और कहा कि किसी की निजी जिंदगी को अफवाहों के जरिए बदनाम करना गलत है. वहीं, कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना भी बनाया.

फैक्ट चेक के अंत में क्या पता चला?

फिलहाल साफ है कि JD Vance और उषा वेंस के बीच तलाक को लेकर फैल रही खबरें सिर्फ सोशल मीडिया की गॉसिप हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं है.