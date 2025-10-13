Fact Check: क्या स्मृति मंधाना ने अपने 'Six-Pack Abs' दिखाए? जानें Indian Women's Cricket Team की उप-कप्तान की वायरल फोटो का सच

Smriti Mandhana Flaunting Six-Pack Abs: टीम इंडिया (Team India) की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए नहीं, बल्कि एक वायरल तस्वीर के लिए. दरअसल, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 (ICC Women's World Cup 2025) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाने के बाद उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि स्मृति ने अपने "Six-Pack Abs" दिखाए हैं.

हालांकि, सच्चाई कुछ और ही है. जांच में पता चला कि वह तस्वीर असली नहीं थी, बल्कि AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) द्वारा बनाई या एडिट की गई थी.

स्मृति मंधाना के सिक्स-पैक एब्स वाली फर्जी पोस्ट शेयर की गई

स्मृति मंधाना दिखा रही हैं सिक्स-पैक एब्स? यहां देखें फैक्ट चेक

स्मृति मंधाना देश की सबसे फिट और लोकप्रिय महिला क्रिकेटरों में से एक हैं. हालांकि, उन्होंने अपने "Abs" की ऐसी कोई तस्वीर कभी शेयर नहीं की. कई फैन पेज और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर यकीन कर लिया, लेकिन असल में यह Photoshop या AI-edited तस्वीर थी.

ग्रोक एआई ने स्मृति मंधाना के सिक्स-पैक एब्स दिखाने की फैक्ट चेकिंग की

X (पूर्व में ट्विटर) के AI चैटबॉट, ग्रोक ने भी इस तस्वीर को फर्जी बताया है. ग्रोक ने कहा कि स्मृति मंधाना के किसी भी आधिकारिक अकाउंट से ऐसी कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की गई है और वायरल तस्वीर एडिटेड  है.

Grok AI फैक्ट चेक

शानदार फॉर्म में हैं स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना मैदान पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 66 गेंदों में 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल थे. इस पारी के साथ, मंधाना ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं. वह महिला वनडे क्रिकेट (Women's One Day Cricket) में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनीं. उन्होंने सबसे तेज़ 5,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया.

इतना ही नहीं, मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार पांच मैचों में 50+ का स्कोर बनाने का कारनामा भी किया, जो इससे पहले किसी भी महिला खिलाड़ी ने नहीं किया था. वह इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं और 18 पारियों में 1062 रन बना चुकी हैं, जिसमें चार शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. उनका औसत लगभग 59.00 है, जो दर्शाता है कि स्मृति मंधाना वर्तमान में महिला क्रिकेट की सबसे विश्वसनीय बल्लेबाजों में से एक हैं.