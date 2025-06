Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2025 Final Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता मिल गया हैं. आईपीएल 2025 (IPL 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 03 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पंजाब किंग्स को छह रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2025 के टाइटल पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पहली पारी आईपीएल का खिताब जीता हैं. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे थे. पहला आईपीएल खिताब जीतने के बाद आरसीबी इसे अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है. आज यानी 4 जून को बेंगलुरु में आरसीबी ट्रॉफी के साथ बस परेड करने वाली है. यह परेड दोपहर में 3:30 बजे शुरू होगी. इस बस परेड का स्टार्टिंग पॉइंट विधान सौधा होगा जबकि एंडिंग पॉइंट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम. इस बात की जानकारी खुद आरसीबी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंड पर दी है.

