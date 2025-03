Sunita Williams' Return: क्रू-10 ने ISS पर संभाली कमान, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने गले मिलकर किया स्वागत; 9 महीने बाद जल्द होगी घर वापसी (Watch Video)

Sunita Williams' Return: नासा का क्रू-10 मिशन पूरी तरह सफल रहा है. क्रू-10 के नए सदस्यों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पहुंचकर विलियम्स और विल्मोर से सभी जरूरी प्रक्रियाएं सीखनी शुरू कर दी हैं. क्रू-10 के ISS पहुंचते ही बुच विल्मोर ने हैच खोला और उनका स्वागत करने के लिए घंटी बजाई. इसके बाद सभी ने एक-दूसरे को गले लगाकर इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया. इस मिशन के सफल होने के साथ ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस घर लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं.

दोनों अंतरिक्ष यात्री जून से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर फंसे हुए थे, लेकिन अब उनके लौटने का समय आ गया है.

Watch the @SpaceX #Crew10 members enter the space station and join the Exp 72 crew for a long-duration space research mission. https://t.co/WHpxBz51Ts https://t.co/WHpxBz51Ts

— International Space Station (@Space_Station) March 16, 2025