Tej Pratap Yadav Challan: बिना हेलमेट स्कूटी चलाते पकड़े गए तेज प्रताप यादव, पटना ट्रैफिक पुलिस ने काटा 4000 रुपये का चालान

पटना, बिहार: राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव को बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर 4000 रुपये का चालान भुगतना पड़ा है. पटना ट्रैफिक पुलिस ने तेज प्रताप यादव पर यह कार्रवाई की क्योंकि वे बिना हेलमेट के सीएम हाउस के पास स्कूटी चला रहे थे. इसके अलावा, स्कूटी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी एक्सपायर्ड था.

बॉडीगार्ड पर हुई कार्रवाई

इस बीच, तेज प्रताप यादव के बॉडीगार्ड सिपाही दीपक पर भी गाज गिरी है. होली के दिन विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने सुरक्षाकर्मी दीपक को जबरन नचवाया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था. इस घटना के बाद विपक्षी दल भाजपा और जदयू ने राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना के एसएसपी ने कार्रवाई की और दीपक को तेज प्रताप की सुरक्षा से हटा दिया. अब उनकी जगह एक नए सुरक्षाकर्मी की तैनाती की जाएगी.

