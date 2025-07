Pakistan vs Bangladesh 3rd T20I Match Highlights: तीसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान से हराकर भी बांग्लादेश ने रचा इतिहास, 2-1 से सीरीज पर किया कब्ज़ा; यहां देखें PAK बनाम BAN मैच का पूरा हाइलाइट्स

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Video Highlights: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 जुलाई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला गया. इस टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 74 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे थे. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आगा (Salman Agha) के कंधों पर था. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs New Zealand Match Highlights: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 60 रनों से हराया, ईश सोढ़ी ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें मैच का पूरा हाइलाइट्स

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का पूरा हाइलाइट्स

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 82 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 178 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 63 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान साहिबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर छह चौके और पांच छक्के लगाए. साहिबजादा फरहान के अलावा हसन नवाज ने 33 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को नसुम अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से तस्कीन अहमद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. तस्कीन अहमद के अलावा नसुम अहमद ने दो विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 179 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 41 रन के स्कोर पर टीम के सात बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. बांग्लादेश की पूरी टीम 16.4 ओवर में महज 104 रन बनाकर सिमट गई. बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद सैफुद्दीन ने सबसे ज्यादा नाबाद 35 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मोहम्मद सैफुद्दीन ने 34 गेंदों पर दो चौके और दो छक्के लगाए. मोहम्मद सैफुद्दीन के अलावा मोहम्मद नईम और मेहदी हसन मिराज ने 10-10 रन बटोरे.

वहीं, पाकिस्तान की टीम को सलमान मिर्जा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. की ओर से सलमान मिर्जा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. सलमान मिर्जा के अलावा फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने दो-दो विकेट चटकाए.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.