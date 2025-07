Viral Video: गाज़ियाबाद में बजरंग दल नेता ने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को नॉनवेज डिलीवर करने से रोका, #FoodFreedom पर बहस तेज़

गाजियाबाद, 24 जुलाई: गाज़ियाबाद के विजय नगर इलाके में मंगलवार को एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को एक बजरंग दल नेता द्वारा रास्ते में रोक लिया गया. उसका अपराध यह है कि वह सावन के महीने में नॉनवेज ऑर्डर की डिलीवरी कर रहा था. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉय से उसका बैग खोलने को कहा गया और जब उसमें मांसाहारी आइटम मिला, तो एक सदस्य ने उससे सवाल किया: "तुम हिंदू हो और नॉनवेज पहुँचा रहे हो? शर्म नहीं आती?" डिलीवरी बॉय से जबरन ग्राहक को कॉल करवाया गया और फोन पर मौजूद एक बजरंग दल सदस्य ने उस महिला से पूछा कि वह किस धर्म की है और उसे सावन के पवित्र महीने में मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए. महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह ईसाई है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय को ऑर्डर पूरा करने की अनुमति दे दी गई. यह भी पढ़ें: VIDEO: सावन में नॉनवेज बेचने पर गाजियाबाद के KFC और नज़ीर रेस्तरां में हंगामा, हिंदू संगठन ने मचाया बवाल; तमाशबीन बनी पुलिस

यह घटना वसुंधरा में केएफसी के एक आउटलेट में घुसकर केवल शाकाहारी व्यंजन परोसने की ‘हिदायत’ देने की घटना के ठीक एक सप्ताह बाद सामने आई है. वहां एक समूह ने सावन के धार्मिक महत्व का हवाला देते हुए मांसाहारी खाने पर प्रतिबंध की मांग की थी. दोनों घटनाओं में धार्मिक आधार पर भोजन की निगरानी करने और दूसरों की पसंद को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही रही है.

In Ghaziabad, UP, a Bajrangdal leader stopped a Blinkit delivery boy from delivering Chicken to a customer, saying no one should eat Non-veg during Sawan

He got the tip from a Bajrangdal member who works at Blinkit

This is what 11 years of Modi rule has done to India 😵‍💫 pic.twitter.com/ejAY8cU2f7

— 🐧 (@DrJain21) July 23, 2025