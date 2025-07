What is 'Modi script': क्या है 'मोदी लिपि'? वो प्राचीन भारतीय लेखन पद्धति, जिसे अब AI के जरिए फिर से जिंदा किया जा रहा

What is 'Modi script': जब भी हम भारत की ऐतिहासिक धरोहर की बात करते हैं, तो सिर्फ किले, मंदिर या पांडुलिपियां ही नहीं, बल्कि उन पांडुलिपियों में लिखी लिपियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं. ऐसी ही एक लिपि है 'मोदी लिपि', जिसे अब IIT रुड़की की नई तकनीक ने फिर से चर्चा में ला दिया है. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है मोदी लिपि और क्यों इसे पढ़ना इतना जरूरी हो गया है? मोदी लिपि कोई नई खोज नहीं, बल्कि 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में सरकारी कामकाज और प्रशासनिक लेखन में इस्तेमाल होने वाली लिपि है.

इसे खासतौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया. दस्तावेज़ों में राजा के आदेश, ज़मीन के पट्टे, राजस्व रसीदें, औषधीय नुस्खे और व्यापारिक लेन-देन सभी कुछ इसी लिपि में लिखा जाता था.

IIT Roorkee develops the world’s first AI model to transliterate the historic Modi script into Devanagari.#IITRoorkee pic.twitter.com/QQBUDh3rL0

