Russian Plane Missing: रूस में 50 यात्रियों से भरा AN-24 पैसेंजर प्लेन लापता, संपर्क टूटने के बाद हुआ हादसा; रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

Russian Plane Missing: रूस के सुदूर पूर्व इलाके से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां AN-24 पैसेंजर प्लेन का हवाई नियंत्रकों से अचानक संपर्क टूट गया है. इस विमान में करीब 50 लोग सवार थे. जैसे ही संपर्क खत्म हुआ, पूरे एयर कंट्रोल सिस्टम में हड़कंप मच गया. फिलहाल राहत और बचाव दल को भेजा गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है. अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि विमान कहां है और उसमें सवार लोग सुरक्षित हैं या नहीं. रीजनल गवर्नर ने कहा है कि तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है. लोग दुआ कर रहे हैं कि सभी यात्री सुरक्षित मिलें. लेकिन इस घटना ने रूस की एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढें: Bangladesh Plane Crash: बांग्लादेश में विमान हादसा, एयरफोर्स का F-7 ट्रेनर प्लेन क्रैश होकर कॉलेज पर गिरा; धू-धू कर जला (Watch Video)

Air traffic controllers lost contact with an An-24 passenger plane carrying about 50 people in Russia's far east, and a search was underway, the regional governor said: Reuters

— ANI (@ANI) July 24, 2025