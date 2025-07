Bangladesh Plane Crash: बांग्लादेश में विमान हादसा, एयरफोर्स का F-7 ट्रेनर प्लेन क्रैश होकर कॉलेज पर गिरा; धू-धू कर जला (Watch Video)

Bangladesh Plane Crash Video: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा क्षेत्र के दियाबारी इलाके में आज दोपहर लगभग 1:30 बजे (भारतीय समयानुसार 1:00 बजे) वायु सेना का एक F-7 ट्रेनर विमान क्रैश हो गया. यह विमान माइलस्टोन कॉलेज के उत्तरा कैंपस के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ. विमान के क्रैश होने के बाद हादसे वाली जगह पर कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया.

हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विमान हादसे की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक दुर्घटना के कारणों और हताहतों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है. वहीं कई लोग जख्मी हुए हैं. हादसे के बाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में विमान को धू-धू कर जलते हुआ देखा जा सकता है. वायरल वीडियो में एक युवक को गंभीर हालत में घटनास्थल से बाहर ले जाते हुए भी देखा गया. यह भी पढ़े: Air India Plane Crash: अमेरिकी गोल्डन चेसिस ने एएआईबी को Black Box से डेटा डाउनलोड करने में मदद की

Bangladesh Air Force jet crashes into Dhaka school, killing at least 1

VC: Twitter#BangladeshAirForce #planecrash #Dhaka #dead #northeastlive pic.twitter.com/OYXXsPK01H

— Northeast Live (@NELiveTV) July 21, 2025