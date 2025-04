VIDEO: वक्फ बिल को लेकर RJD और JDU में पोस्टर वॉर, RSS की ड्रेस में नजर आए CM नीतीश कुमार!

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता आरिफ जिलानी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ एक पोस्टर जारी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस पोस्टर में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की वर्दी में दिखाया गया है. यह पोस्टर पटना में आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने लगाया गया है.

यह पोस्टर आरिफ जिलानी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार के रुख की आलोचना करते हुए जारी किया है. बताया जा रहा है कि जिलानी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की चुप्पी और उनके स्टैंड से नाराज हैं. उन्होंने इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्हें संघ से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश की है.

इस पोस्टर के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. जेडीयू नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, वहीं आरजेडी खेमे में भी इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है. आरिफ जिलानी ने यह पोस्टर ऐसे समय में लगाया है जब बिहार में गठबंधन की राजनीति पहले से ही अस्थिर है और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर सभी दलों में सियासी घमासान जारी है.

#WATCH | Patna | RJD leader Arif Jilani puts up a poster criticising Bihar CM & JD(U) leader Nitish Kumar over his stand on the Waqf Amendment Bill

The poster has been put opposite the residence of RJD leader & former CM Rabri Devi. pic.twitter.com/GZUrXnX9RE

— ANI (@ANI) April 4, 2025