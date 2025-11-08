Tej Pratap Y Plus Security: तेज प्रताप यादव को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी, CRPF कमांडो देंगे 24 घंटे पहरा

(Photo Credits Instagram)

Tej Pratap Y Plus Security: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक तेज प्रताप यादव को अब केंद्र सरकार ने Y-Plus कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ (CRPF) की विशेष टीम अब उनकी सुरक्षा संभालेगी. तेज प्रताप यादव को यह सुरक्षा वीआईपी प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी गई है. बताया जा रहा है कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.

ये भी पढें: Haryana: कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

चुनाव आयोग पहुंचने के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंता

तेज प्रताप यादव बीते दिनों निर्वाचन आयोग पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के एक प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. उनका कहना था कि चौधरी ने पार्टी की अनुमति के बिना ही महागठबंधन और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी से समर्थन ले लिया. इस मुद्दे पर तेज प्रताप ने आयोग से उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की थी.

तेज प्रताप ने कहा कि बिहार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि कब, कहां से हमला हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता. इसी वजह से उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की अपील की थी.

कैसी होगी Y-Plus कैटेगरी की सुरक्षा?

Y-Plus सिक्योरिटी में कुल 11 सशस्त्र कमांडो तैनात रहते हैं. इनमें 5 जवान तेज प्रताप के घर और आसपास सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि 6 पीएसओ (Personal Security Officer) तीन शिफ्टों में 24 घंटे सुरक्षा देंगे. सीआरपीएफ की यह टीम हर समय उनके साथ मूवमेंट के दौरान भी तैनात रहेगी.