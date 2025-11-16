VIDEO: जो बिहार चलाने चले थे, अपना घर भी नहीं संभाल पाए; Rohini Acharya के राजनीति छोड़ने पर बोले Manoj Tiwari

Manoj Tiwari on Rohini Acharya

Manoj Tiwari on Rohini Acharya: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने के ऐलान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पूरे बिहार को दिशा देने का सपना देख रहे थे, वे अपने परिवार तक में सामंजस्य नहीं बना पाए. मनोज तिवारी ने आगे कहा कि रोहिणी की बातों से साफ झलकता है कि सवाल उठाने पर घर में ही अपमान और मारपीट जैसी स्थिति बन सकती है, जो पुराने जंगलराज की उस सोच को उजागर करता है जिसके लिए उस दौर की सरकार बदनाम थी.

रोहिणी ने आरोप लगाया था कि सवाल करने भर से उन्हें परिवार में ही निशाना बनाया गया.

रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया

#WATCH | Delhi: On RJD leader Rohini Acharya's decision to quit politics and disown her family, BJP MP Manoj Tiwari says, "...It is definitely visible that those who were dreaming of running the entire Bihar, could not even run their own families. Rohini Acharya said that being… pic.twitter.com/U1qrazhEQf — ANI (@ANI) November 16, 2025

'जंगलराज के लिए जाना जाता था पहले का शासन'

मनोज तिवारी ने कहा, "...ये जरूर दिख रहा है कि जो लोग पूरे बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे, वो अपना परिवार भी नहीं चला पाए. रोहिणी आचार्य ने कहा कि सवाल पूछने पर घर से बाहर निकाल दिया जाना, मारपीट की जाना, कहीं न कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है जिसके लिए पूरा शासन जंगलराज के लिए जाना जाता था."