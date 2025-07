'अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं': UK में हिंदी बोलने में दिक्कत महसूस कर रही ट्रांसलेटर से बोले PM मोदी; देखें Video

PM Modi, Keir Starmer | X

ब्रिटेन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) की साझा प्रेस वार्ता में उस समय एक दिलचस्प वाकिया हुआ, जब एक अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए एक शब्द पर अटक गईं. जैसे ही उन्होंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया और रुककर माफी मांगी, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए माहौल को सहज बना दिया. उन्होंने कहा, "परेशान मत होइए. हम बीच-बीच में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी चिंता मत कीजिए." उनकी इस टिप्पणी पर प्रेस रूम में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई और एक औपचारिक माहौल में भी गर्मजोशी की झलक देखने को मिली.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. जब ट्रांसलेटर हिचकिचाई, तो पीएम मोदी ने न केवल उन्हें ढांढस बंधाया, बल्कि अंग्रेजी में कहकर, “Don’t worry about it”, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया. इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भी कहा, "I think we understand each other well." इस छोटे से पल ने यह दिखा दिया कि कूटनीति सिर्फ समझौतों की नहीं, बल्कि मानवीयता की भी होती है.

इस मुलाकात का असली मकसद था भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगाना. करीब तीन साल की बातचीत के बाद आखिरकार यह समझौता साइन हुआ, जिसके तहत भारत के 99% निर्यात को ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा. इससे भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों में 23 बिलियन डॉलर के नए अवसर खुलेंगे. महिलाओं, किसानों, MSMEs और युवाओं को सीधे तौर पर फायदा होगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष मिश्रा ने कहा, "यह समझौता समावेशी और लैंगिक-समान विकास की दिशा में नया युग लाएगा."