अयोध्या में आज राम जन्मभूमि मंदिर पर PM मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज, समारोह में शमिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे; यहां देखें कार्यक्रम Live

Photo : X

Ram Mandir Dhwajarohan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज यानी मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे. यह ध्वजारोहण भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह पंचमी के पावन अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा. समारोह में शामिल होने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने अयोध्या पहुंच रहे हैं और जगह-जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं.

इस खास अवसर को लेकर विश्व हिंदू परिषद के गोरखपुर जोन के संयुक्त मंत्री सगुन श्रीवास्तव ने कहा, “आज 500 साल के संघर्ष और लाखों बलिदानों का फल मिल रहा है. 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज ध्वजारोहण से हिंदू समाज की पुनःस्थापना हो रही है. जितना ऊंचा यह भगवा ध्वज लहराएगा, उतना ही हिंदू समाज का गर्व बढ़ेगा. वहीं आगे उन्होंने कहा कि यह दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. यह भी पढ़े: Ram Mandir Ayodhya: भगवान राम के दर्शन कर भावुक हुए श्रद्धालु, पीएम मोदी की तारीफ में कही ये बात

यहां देखें कार्यक्रम Live

समारोह को लेकर भव्य तैयारियां

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भव्य तैयारियां की हैं. मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है वहीं पूरे अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और हर तरफ भक्ति का वातावरण है.