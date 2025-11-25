Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या के लिए आज ऐतिहासिक दिन! PM मोदी के हाथों राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया गया; देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Ram Mandir Dhwajarohan Video: रामलला की नगरी अयोध्या आज साक्षात् राममय हो गई. श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य निर्माण के बाद आज पहली बार मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कर-कमलों द्वारा केसरिया ध्वज फहराया गया. विवाह पंचमी के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12 बजकर 18 मिनट) में हुए इस ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य की पूर्णता का विश्व में औपचारिक ऐलान हो गया.

कुछ इस तरह रहा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या पहुंचे. हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक ने उनका भव्य स्वागत किया. जैसे ही पीएम का हेलीकॉप्टर उतरा, पूरा वातावरण “जय श्री राम” के गगनभेदी नारों से गूंज उठा. यह भी पढ़े: Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या पहुंचे PM मोदी, राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण से पहले शेषावतार मंदिर में की पूजा-अर्चना; देखें VIDEO

अयोध्या के लिए आज ऐतिहासिक दिन

LIVE: Witness a truly historic moment as PM @narendramodi hoists the saffron flag atop the Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the ceremonial completion of the temple’s construction. The sacred flag-hoisting stands as a powerful symbol of faith, devotion, and… pic.twitter.com/JwtmWgincl — DD News (@DDNewslive) November 25, 2025

PM मोदी ने अयोध्या में रोड शो भी किया

पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया. रामपथ पर दोनों तरफ खड़े लाखों श्रद्धालु फूल बरसाते और “मोदी जी का स्वागत है, हमारे राम लला का मंदिर बनवाने वाले का स्वागत है” के नारे लगाते नजर आए। जगह-जगह महिलाएं आरती की थाली लिए खड़ी थीं.

मंदिर परिसर में पूजन और ध्वजारोहण

रोड शो के बाद पीएम मोदी सीधे राम मंदिर परिसर पहुंचे.उन्होंने सबसे पहले सप्तऋषि मंदिरों (वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, अहल्या, निषादराज गुह, माता शबरी) में दर्शन-पूजन किया. इसके बाद शेषावतार मंदिर, माता अन्नपूर्णा मंदिर और अंत में रामलला के गर्भगृह में विधिवत पूजा-अर्चना की.

दोपहर 12:18 बजे PM मोदी ने ध्वज फहराया

ठीक दोपहर 12:18 बजे प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम बटन दबाकर 191 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर 11 किलोग्राम वजनी केसरिया ध्वज फहराया. ध्वज पर सूर्य चिह्न, ॐ और कोविदार वृक्ष अंकित है। ध्वज फहराते ही पूरा मंदिर परिसर “जय श्री राम” के नारों से गूंज उठा। इसके बाद महाआरती हुई और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया.