VIDEO: 'ठुमके लगाओ वरना सस्पेंड हो जाओगे': होली पर बौराए आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव, पब्लिक के बीच पुलिसवाले को दे डाली धमकी

Tej Pratap Yadav Holi Controversy: बिहार में आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने अजीबोगरीब अंदाज की वजह से एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, होली के मौके पर उन्होंने न केवल अपने समर्थकों के साथ रंगों का त्योहार मनाया, बल्कि एक पुलिसकर्मी को जबरन ठुमका लगाने के लिए भा कहा. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में तेजप्रताप यादव स्टेज पर बैठे नजर आ रहे हैं और माइक से नीचे मौजूद लोगों को निर्देश दे रहे हैं.

इसी दौरान उन्होंने एक पुलिसकर्मी को नाचने के लिए कहा और जब वह संकोच करने लगा, तो उसे सस्पेंड कराने की धमकी भी दे डाली. इस दौरान वहां मौजूद लोग हंसते और तालियां बजाते दिखाई दिए, लेकिन पुलिसकर्मी असहज नजर आ रहा था.

VIDEO | A policeman was seen dancing on the instruction of RJD leader Tej Pratap Yadav during Holi celebration at his residence in Patna. #tejpratapyadav #Holi #Patna pic.twitter.com/oCIP0kL03r

— Press Trust of India (@PTI_News) March 15, 2025