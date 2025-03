"We Are Separated but Not Divorced": मशहूर संगीतकार ए आर रहमान (A R Rahman) की पत्नी साइरा रहमान (Saira Rahman) ने उनके स्वास्थ्य और निजी जीवन को लेकर बड़ा बयान दिया है. हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि दोनों का तलाक हो चुका है, जिस पर साइरा ने सफाई दी है. उन्होंने PTI से बातचीत में कहा, "मैं उनके (ए आर रहमान) जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं. मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारा आधिकारिक रूप से तलाक नहीं हुआ है. हम अभी भी पति-पत्नी हैं. AR Rahman Hospitalized: अचानक एआर रहमान की तबीयत बिगड़ी! सीने में दर्द के बाद अपोलो अस्पताल में भर्ती

साइरा रहमान ने आगे कहा, हमने केवल अलग रहने का फैसला किया है, क्योंकि मेरी तबीयत पिछले दो वर्षों से ठीक नहीं है और मैं उन पर किसी भी तरह का तनाव नहीं डालना चाहती. इसलिए, मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं कि वे मुझे उनकी पूर्व पत्नी न कहें. भले ही हम अलग रह रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती हूं."

AUDIO | "I wish him (A R Rahman) a speedy recovery. I would like to clarify that we haven't divorced officially, and we are still husband and wife. We have separated because my health hasn't been good for the past two years, and I don't want to give him any stress. Therefore, I… pic.twitter.com/bMd27xKYjp

