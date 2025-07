Karnataka Shocker: 15 साल की लड़की से रचाई शादी, नाबालिग पत्नी ने की जान से मारने की कोशिश; शिकायत पर पुलिस ने भी दिया धोखा!

Karnataka Child Marriage Case: कर्नाटक के रायचूर जिले से एक हैरान करने वाली और पेचीदा घटना सामने आई है, जिसने पुलिस और लोगों दोनों को चौंका दिया है. एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया, लेकिन जांच के बाद अब वही पति खुद कानूनी पचड़े में फंस गया है. यह मामला रायचूर जिले के गुर्जापुरा बैराज का है, जहां एक युवक तातैया ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसने उसे नदी में धक्का देकर मारने की कोशिश की. तातैया का कहना है कि पत्नी ने फोटो खिंचवाने के बहाने उसे बैराज के किनारे ले जाकर अचानक नदी में धकेल दिया. गनीमत रही कि तातैया किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा.

Newlywed Woman Allegedly Pushes Husband into River During Selfie Attempt

Karnataka — In a shocking incident from Raichur district, a newlywed woman is alleged to have pushed her husband into the Krishna River from a bridge, seemingly during a selfie session. The husband,… pic.twitter.com/DyxSgwBndI

— Liberty Wire (@LibertyWirein) July 14, 2025