Tanushree Dutta ने अब तक क्यों नहीं की शादी? मॉडलिंग से लेकर फिल्मों तक कैसी रही उनकी Personal Life, जानें सबकुछ

Why is Tanushree Dutta not Married: बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता को भले ही हमने लंबे वक्त से पर्दे पर नहीं देखा, लेकिन उनकी फिल्में और अंदाज आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं. 'आशिक बनाया आपने' जैसी फिल्मों से चर्चा में आईं तनुश्री भले ही अब लाइमलाइट से दूर हों, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, निजी जिंदगी और फिल्मी सफर के किस्से फैंस को आज भी दिलचस्प लगते हैं. तनुश्री का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में एक बंगाली हिन्दू परिवार में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई उन्होंने डी.बी.एम.एस इंग्लिश स्कूल से की, इसके बाद वो पुणे यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करने लगीं.

मॉडलिंग से फिल्मों तक और अब सिंगल लाइफ

पढ़ाई से सीधे ग्लैमर की दुनिया में लगा मन

लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका मन ग्लैमर की दुनिया में लगता था. 2004 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और फिर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां वो छठवें स्थान पर रहीं.

'आशिक बनाया आपने' से मिली पहचान

मॉडलिंग के बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया और 2005 में इमरान हाशमी के साथ 'आशिक बनाया आपने' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्म में उनके बोल्ड अंदाज ने उन्हें रातोंरात पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ 'भागम भाग' और तुषार कपूर के साथ 'ढोल' जैसी फिल्मों में भी काम किया.

हालांकि, उनके फिल्मी करियर की रफ्तार ज्यादा लंबी नहीं चली. कुछ फिल्मों के बाद उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई और 'थीरधा विलैयाट्टु पिल्लई' जैसी फिल्म में नजर आईं. लेकिन 2013 में 'सुपरकॉप्स वर्सेस सुपरविलन्स' नाम के टीवी शो के बाद वो इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर हो गईं और अमेरिका शिफ्ट हो गईं.

तनुश्री दत्ता की पर्सनल लाइफ कैसी है?

अब अगर बात करें तनुश्री की पर्सनल लाइफ की, तो वो आज भी सिंगल हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आया था कि उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर आदित्य दत्त को डेट किया था. दोनों की नजदीकियां फिल्म के सेट पर ही बढ़ीं थीं. लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए. एक पुराने इंटरव्यू में तनुश्री ने खुद कहा था, “मैं बोरिंग तरीके से सिंगल हूं, सात महीने से मेरी उनसे बात भी नहीं हुई है.”

शादी को लेकर तनुश्री का नजरिया थोड़ा अलग है. उनका मानना है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है और वो तभी शादी करेंगी जब उन्हें किसी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होगा. उन्होंने कहा था, "मैं हमेशा से जानती हूं कि मुझे रिश्तों में क्या चाहिए. इसलिए हम जैसे लोग तब तक सिंगल रहते हैं जब तक कोई बहुत खास रिश्ता न मिले"

सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

तनुश्री भले ही अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए वो अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. उनकी लाइफ एक मिस इंडिया से बॉलीवुड और अब निजी शांति की तलाश तक का सफर है.

