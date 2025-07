Fact Check: इंटरनेशनल और इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 के नाम पर ठगी, PIB ने किया फर्जी वेबसाइट का खुलासा

Fact Check: अगर आपको सोशल मीडिया या किसी वेबसाइट पर यह जानकारी मिली है कि भारत सरकार ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 और इंडियन स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं, तो सतर्क हो जाइए. यह दावा पूरी तरह फर्जी है. सरकार की ओर से इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

हाल ही में "indiansportsaward.org" नाम की एक वेबसाइट सामने आई है, जो दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस वेबसाइट पर भारत सरकार के लोगो का भी इस्तेमाल किया गया है और एक लेटरहेड जारी किया गया है, जिसमें 28 अगस्त को दिल्ली और मुंबई में इन पुरस्कारों के आयोजन की बात कही गई है.

वेबसाइट पर डाले गए कथित निमंत्रण पत्र में कहा गया है कि, इंडियन स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन 28 अगस्त को दिल्ली में होगा. वहीं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन मुंबई के ताज प्लेस होटल में किया जाएगा. इस समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, अभिनेता सुरेन्द्र पाल और रज़ा मुराद के उपस्थित रहने की बात भी कही गई है.

