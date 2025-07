Fact Check: गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए HPCL जारी कर रहा अप्रूवल लेटर? PIB से जानें क्या है सच

PIB Fact Check: LPG गैस एजेंसी की डीलरशिप के नाम पर लोगों को ठगने के नया तरीका सामने आया है. इसमें एक फर्जी लेटर के जरिए HPCL (Hindustan Petroleum Corporation Limited) के नाम पर गैस एजेंसी की मंजूरी दी गई. लेकिन PIB Fact Check ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है. एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि “आपको HPCL गैस एजेंसी अप्रूवल मिल गया है.” इसमें नाम, पता और आवश्यक दस्तावेजों की सूची के साथ एक निर्धारित फीस भी मांगी गई है. देखने में यह लेटर असली लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह फर्जी (FAKE) है.

सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने पुष्टि की है कि यह लेटर हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा जारी नहीं किया गया है. इस पर 'FAKE' की मुहर लगाकर जनता को सतर्क किया गया है.

An approval letter allegedly issued by @HPCL is claiming to provide the LPG agency dealership/ distributorship.#PIBFactCheck

❌This approval letter is #FAKE.

▶️Visit the official website https://t.co/UjnPSa881y for authentic information. pic.twitter.com/daYO21iqOc

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 21, 2025