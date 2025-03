On This Day in 2012: सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत के महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. वह वनडे में 200 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति थे और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले व्यक्ति भी है. एक ऐसी उपलब्धि जो लंबे समय तक असंभव लगती है, जिसे कोई तोड़ पाना आसान नहीं होगा. बता दें आज ही वो दिन था जिस दिन सचिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक जड़ा था. 16 मार्च 2012 को तेंदुलकर ने एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाकर 100 शतक बनाने की उपलब्धि हासिल की. ​​यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी और 16 मार्च 2025 को रिकॉर्ड के 13 साल पूरे हो गए हैं. इस बीच बीसीसीआई ने इस दिन को याद करते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट साझा किया है.

A century of centuries! 💯#OnThisDay in 2012, the legendary @sachin_rt scored his 💯th international hundred - the only cricketer to achieve this feat 👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/XJ9Bzlb9bO

— BCCI (@BCCI) March 16, 2025