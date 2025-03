PM Modi On Godhra Riots: 'गोधरा दंगों को लेकर झूठी कहानी गढ़ी गई, अदालतों ने हमें निर्दोष ठहराया': लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में बोले PM मोदी (Watch Video)

PM Modi On Godhra Riots: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर एक झूठी कहानी गढ़ने का प्रयास किया गया था और केंद्र की सत्ता में बैठे उनके राजनीतिक विरोधी चाहते थे कि उन्हें सजा मिले, लेकिन अदालतों ने उन्हें निर्दोष साबित किया. अमेरिका के जाने-माने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में, मोदी ने कहा कि यह धारणा गलत सूचना फैलाने का एक प्रयास था कि 2002 के दंगे गुजरात में अब तक के सबसे बड़े दंगे थे.

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप 2002 से पहले के आंकड़ों की समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि गुजरात में लगातार दंगे हुए. कहीं-कहीं तो लगातार कर्फ्यू लगाया जाता था. सांप्रदायिक हिंसा पतंगबाजी प्रतियोगिता या यहां तक कि साइकिल टक्कर जैसे छोटे मुद्दों पर भी भड़क जाया करती थी.’’

PM Modi opens up about 2002 Godhra riots

PM @narendramodi said that a fake narrative was spread regarding the Godhra case. Before 2002, Gujarat had witnessed over 250 riots, and communal violence was frequent. Also, he narrated how the world was witnessing a surge in terrorist… pic.twitter.com/WNdk4okmZv

