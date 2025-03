IPL 2025: बस और मेट्रो सेवाएं फ्री; CSK ने फैन्स को दिया बड़ा तोहफा, आईपीएल 2025 के लिए MTC से किया समझौता

IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस के लिए एक खुशखबरी है! चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) ने आईपीएल 2025 के दौरान क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा के लिए एक खास पहल की है. CMRL ने चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड (CSKCL) के साथ साझेदारी की है, जिससे दर्शकों को स्टेडियम तक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलेगी. इस पहल के तहत, IPL 2025 में चेन्नई के M.A. चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले सभी मैचों के दौरान मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाएगा.

सबसे खास बात यह है कि जिनके पास वैध IPL मैच टिकट होगा, वे मेट्रो से स्टेडियम तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. यह सुविधा सभी CMRL मेट्रो स्टेशनों से गवर्नमेंट एस्टेट मेट्रो स्टेशन तक उपलब्ध होगी, जो स्टेडियम के सबसे करीब है.

CMRL Partners with CSK to Enhance Metro Services for IPL 2025

​Chennai Metro Rail Limited (CMRL) is pleased to announce its collaboration with Chennai Super Kings Cricket Limited (CSKCL) to provide seamless and hassle-free travel for cricket fans attending the IPL 2025 matches… pic.twitter.com/52onlssEay

— Chennai Metro Rail (@cmrlofficial) March 15, 2025